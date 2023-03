Asilo nido, presto i lavori di ampliamento 

Lo scorso anno era risultato beneficiario di due finanziamenti di due bandi del Pnrr, del valore complessivo di 1 milione e 470 mila euro. Ora, il Comune di Terralba è al lavoro per predisporre l’avvio dei lavori di rimodernamento e ampliamento dell’asilo nido di via Sardegna, insieme agli interventi di realizzazione di una nuova ala adiacente alla struttura già esistente.

Lo comunica il sindaco Sandro Pili, che annuncia: «Sono stati affidati gli incarichi di progettazione e si stanno predisponendo i due progetti».

Si lavora anche a un’accelerazione delle tempistiche per la realizzazione dei progetti, prevedendo come prima scadenza la data del 31 maggio per l’aggiudicazione dei lavori. Il Comune ha già ben chiari gli obiettivi principali degli interventi: «Il primo obiettivo, presente nel primo bando, è la riqualificazione dell’asilo esistente, con i lavori di adeguamento e di efficientamento energetico della struttura, insieme all’incremento dei posti per bambini, per passare dagli attuali 50 a 70 – spiega Pili – Il secondo obiettivo è nel secondo bando di cui siamo risultati vincitori, è la costruzione di un nuovo asilo nido, che potrà accogliere 30 bambini. Lo realizzeremo in prossimità dell’edificio preesistente. Si tratta di un miglioramento e un ampliamento di un servizio molto importante per le famiglie». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA