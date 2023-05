Asilo nido, ok al progetto 

Via libera della Giunta al progetto esecutivo per ristrutturare l’asilo nido di via Gallura - nel quartiere di Is Corrias - definito dall’assessorato ai Lavori pubblici sulla base delle risorse del Pnrr conquistate dal Comune con il bando da poco più di 210mila euro. Si va dalla sostituzione del pavimento in gomma, sino al solaio che sarà impermeabilizzato e dove verranno installati dei pannelli solari. Verrà adeguato anche il sistema di climatizzazione dello stabile, l’impianto elettrico e posizionate le luci a led.

RIPRODUZIONE RISERVATA