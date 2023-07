Asilo nido negato a 24 bimbi 

Su 37 domande per l’accesso all’asilo nido ne sono state ammesse 13. Gli altri 24 bambini restano fuori. Numeri alla mano è un nido per pochi eletti. Gli spazi dell’attuale struttura di via Cedrino non soddisfano le esigenze della comunità e, in attesa che attraverso i fondi del Pnrr venga costruito il nuovo asilo in via degli Ortolani, i nuovi amministratori comunali lavorano per ridurre al minimo le criticità di un servizio modello che, proprio alla luce delle limitazioni logistiche, è una spina nel fianco delle famiglie, soprattutto di quelle in cui lavorano sia mamma che papà. Lo è ancor di più in una comunità la cui popolazione residente ha ripreso a crescere dopo anni di costante calo.

Servizio limitato

L’ultimo report demografico dice che Tortolì conta 11.086 residenti, il secondo massimo storico per la cittadina. Nel 2022 sono nati 75 bambini, ma l’incremento della popolazione è sostenuto, soprattutto, dai flussi migratori. Sono sempre di più le persone che scelgono di mettere radici nel centro più popoloso dell’Ogliastra. Perlopiù persone provenienti dai paesi vicini che investono in unità familiari in funzione del loro lavoro. Ma qui le famiglie con neonati incontrano una difficoltà oggettiva per iscrivere i loro figli al nido La “zebra a pois”: i posti sono limitatissimi. La corsa al posto è stata frenetica, nelle scorse settimane. Risultato: dei 37 aspiranti ospiti residenti dell’asilo appena 13, cioè il 35 per cento, sono stati ritenuti idonei e dunque ammessi. Irene Murru, 48 anni, è il neo assessore del Servizio scolastico. È mamma di tre figli ed è consapevole delle criticità provocate dalla carenza di posti al nido: «Stiamo già lavorando per capire quali siano le soluzioni migliori per garantire maggiori spazi. Questo in attesa della realizzazione della nuova struttura, anche se sappiamo bene che nel mentre vogliamo individuare iniziative utili ad abbattere la fila per dare possibilità a più nuclei familiari di avere accesso all’asilo».

Confronto impietoso

Paradossale il confronto con Loceri, centro con 9.800 residenti in meno rispetto a Tortolì: lì il nido comunale può ospitare il 30 per cento in più di bimbi. Nel frattempo a Tortolì sono tanti i genitori costretti a rivolgersi ad altre strutture della zona oppure a chiedere aiuto ai nonni o alle baby sitter. «Stiamo cercando di capire se riusciamo a trovare una soluzione tampone già per settembre. Per noi - conclude l’esponente della Giunta Ladu - il nido è un cavallo di battaglia».