Asilo nido, meno liste d’attesa e nuovi criteri di accesso 

Meno liste d’attesa e nuovi criteri di accesso. Il Comune ha approvato il nuovo regolamento dell’asilo nido comunale di via Temo, con diverse novità che entreranno in vigore dal prossimo anno educativo. Il via libera è arrivato nell’ultima seduta di Consiglio. Attualmente la struttura accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi, con 35 posti disponibili per il nido.

Diciotto invece per la sezione Primavera di Arbatax (aperta nel 2023 per bimbi dai 24 ai 36 mesi). Tra le modifiche principali c’è il passaggio dei bambini dal nido alla Primavera al compimento dei due anni. «Una scelta che consentirà di liberare posti soprattutto per la fascia d’età dai 3 mesi in su, dove si concentra la maggiore richiesta da parte delle famiglie», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Irene Murru. Finora, infatti, la permanenza al nido fino ai 36 mesi rallentava il turnover. Ma non solo. «Vogliamo in questo modo anche garantire ai bambini un percorso pedagogico adeguato e un accompagnamento più efficace verso la scuola dell’infanzia» aggiunge. Novità anche sulle graduatorie: le famiglie già presenti l’anno precedente avranno una corsia preferenziale. Resta la priorità ai residenti. Per il Comune, le nuove misure permetteranno di abbattere i tempi di attesa. In vista anche della fine dei lavori del nuovo asilo nido. Apertura nel 2027. (f. me.)

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