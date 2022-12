Asilo nido, il progetto dimenticato 

«Abbiamo richiesto il recupero di quella somma utilizzata per la progettazione dell'asilo nido già pagata, ma stralciata da circa due anni dal piano triennale delle opere pubbliche - attaccano i consiglieri Michela Vacca, Damiano Paolucci, Giovanni Meloni, Franco Paderi e Paola Cocco -. In un periodo di forti ristrettezze economiche come quello che stiamo attraversando, il progetto potrebbe essere revisionato, aggiornandolo alle norme attuali, consentendo così di recuperare risorse economiche da impegnare nella realizzazione dell'opera. La scelta di farlo sparire dalla programmazione triennale non ha solo riflessi politici ma anche erariali proprio perché l'incarico per la progettazione era stato già pagato».

Riesplode la polemica per la mancanza di un asilo nido in città. Il progetto, redatto ormai 12 anni fa, è “scomparso” dal piano triennale delle opere pubbliche, motivo che, nell’ultimo Consiglio comunale, ha spinto l’opposizione ad abbandonare l’Aula durante la discussione del punto e a chiedere il recupero dei finanziamenti utilizzati per il vecchio progetto, evitando così ulteriore sperpero di denaro pubblico.

Riesplode la polemica per la mancanza di un asilo nido in città. Il progetto, redatto ormai 12 anni fa, è “scomparso” dal piano triennale delle opere pubbliche, motivo che, nell’ultimo Consiglio comunale, ha spinto l’opposizione ad abbandonare l’Aula durante la discussione del punto e a chiedere il recupero dei finanziamenti utilizzati per il vecchio progetto, evitando così ulteriore sperpero di denaro pubblico.

L’attacco

Il gruppo “Quartucciu nel cuore” ricorda dunque che tutti i progetti già realizzati devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici in quanto «non possono sparire improvvisamente visto che si tratta di risorse impegnate dall'Ente e corrisposte ai professionisti».

Il vecchio progetto

L’idea di realizzare in città un asilo nido risale al 2010, anno in cui Quartucciu era amministrata dalla Giunta guidata da Pierpaolo Fois. Fu lui a provare a gettare le basi per la costruzione della struttura. All’epoca era stata fatta anche una manifestazione di interesse, ma nessuno di era presentato per portare a termine l’opera. Non solo, il Comune aveva anche individuato l’area: sarebbe dovuta sorgere in via Mandas in quella stessa area dove oggi, l’attuale amministrazione, ha realizzato un nuovo parco che, a breve, dovrebbe essere inaugurato.

L’assessore

«Non entro in merito alla gestione amministrativa di quel periodo. Sicuramente la normativa sugli edifici scolastici in questi anni è ampiamente cambiata e quindi anche volendo riesumare quel progetto oggi non è possibile, ma bisogna ragionare su uno ex novo e adeguarsi alle leggi attuali», è il commento dell’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda. Sembra dunque che quei fondi, essendo già stati pagati, non possano essere recuperati. Si potrebbe però revisionare il vecchio progetto e revisionarlo.

Il problema

Intanto Quartucciu, con i suoi quasi 14mila abitanti, ancora oggi è priva di una struttura pubblica in grado di accogliere i bimbi dai 3 mesi ai 3 anni e i cittadini sono privati di un servizio essenziale per l’educazione dei propri figli. Chi sceglie di costruire la propria vita a Quartucciu, si trova a dover fare i conti con il problema della mancanza di un asilo nido il che costringe le famiglie a portare i propri figli nelle strutture di Selargius, Quartu, Monserrato o Cagliari, con tutti i disagi connessi.

