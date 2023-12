Asilo nido gratis, domande al via 

Un sostegno per le famiglie che hanno difficoltà economiche. Anche a Isili sarà possibile usufruire del bonus “Nidi gratis”. Sono ammesse le famiglie composte da almeno uno o più figli a carico, tra gli zero e i tre anni anche in adozione o affido. Le istanza per l’ammissione al bonus devono essere presentate utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune o nell’ufficio dei Servizi sociali. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 31 gennaio.

Ricevute le domande, il Comune approverà la graduatoria riferita al periodo luglio-dicembre 2023 che sarà poi pubblicata entro il 15 Febbraio.

La presenza in graduatoria non dà diritto all’erogazione dei finanziamenti che sono assegnati ai beneficiari fino a quando non saranno esauriti i fondi. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA