Asilo nido e castello, lavori infiniti 

Pensato venti anni fa, quando la cicogna generosa portava oltre 40 bambini all’anno, non è stato mai ultimato e si è perso cammin facendo fino ad oggi che di nuove culle ce ne sono circa 10. È la storia dell’asilo nido comunale di Sardara, eterna incompiuta, malgrado i soldi già spesi, oltre un milione di euro. E la lista dei progetti mai ultimati si allunga con altre opere: il Castello di Monreale e la palazzina per i senza tetto. Il primo aspetta di diventare fruibile da 10 anni, dopo i danni causati alla fortezza che nel 1987 era stata valorizzata grazie a un progetto da 8 miliardi di lire. La seconda è in lista di attesa da 16 anni, malgrado in Comue siano arrivati dalla Regione di 400mila euro.

L’asilo nido

Per il caseggiato storico dell’infanzia di via Trento, chiuso dopo il trasferimento dei piccoli nella cittadella scolastica, nel 2006 l’Amministrazione avviò l’iter per trasformare la struttura in asilo nido. «Da allora – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca - l’area è rimasta un cantiere aperto. Lo scorso anno abbiamo partecipato ad un bando del Pnrr e ottenuto un finanziamento di 515mila euro. Entro primavera l’opera sarà completata». E il calo delle nascite non preoccupa l’esecutivo. «Chi oggi può negare– commenta Zucca- che il servizio per i genitori non sia un incentivo per accrescere la famiglia? È la nostra scommessa. In ogni caso le porte si aprono prima per i residenti e poi per i bambini di altri paesi».

Di chi la colpa? «Il personale è ridotto all’osso – dice Paolo Zucca – basti pensare all’ufficio tecnico, il settore che porta avanti le opere pubbliche. La burocrazia, invece, allunga i tempi oltre ogni previsione: gare d’appalto deserte, rescissione di contratti, variante in corso d’opera, carenza di fondi e altro ancora». Così è stato per i tre alloggi destinati ai senza tetto. «Dopo 14 anni, siamo pronti ad accogliere gli inquilini. Le lungaggini ci obbligano ad adeguarci ai nuovi bisogni: un appartamento sarà riservato alle donne vittime di violenza», dice Zucca.

La messa in sicurezza del castello resta un capitolo aperto: il progetto da 100mila euro non è sufficiente per rendere l’opera fruibile. «Dovrebbe essere un monumento nazionale, invece è abbandonato», è la voce unanime degli aspiranti visitatori che amano i luoghi della storia.

La minoranza

«Il mastio del castello - dice il capo gruppo, Ercole Melis è stato danneggiato da un fulmine. E così è rimasto. I lavori di messa in sicurezza si trascinano da anni». Critico sul nido: «Inutile completare un’opera per bambini da 0 a 36 mesi quando il calo delle nascite è irrefrenabile. Condivisibile solo la salvezza di un immobile storico di grande valore affettivo».

