Asilo nido comunale: in cerca di un gestore 

Sarà necessario un nuovo avviso pubblico per l’affidamento in gestione dell’asilo nido per il quale il Comune di Donori ha recentemente riqualificato i locali dell’ex ludoteca. Dopo l’esclusione dell’unico partecipante (per mancanza dei requisiti richiesti) alla prima gara bandita il 2 ottobre scorso, il secondo avviso è andato invece deserto. Ora si farà un terzo tentativo alla ricerca di un partner per l’attuazione del progetto. Il Comune intende affidare la struttura a un operatore del Terzo Settore che dovrà gestire i nuovi servizi per l’infanzia attualmente assenti nel paese del Parteolla.

Lo strumento individuato è quello della co-progettazione tra Comune e soggetto privato con l’obiettivo di offrire un supporto alle famiglie con servizi destinati a bambini fino ai tre anni d’età. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Meloni metterà a disposizione l’immobile dell’ex ludoteca oltre a un contributo finanziario di 15mila euro proveniente dal Fondo nazionale di solidarietà. Saranno invece a carico dell’aggiudicatario le utenze di luce, acqua e gas. (c.z.)

