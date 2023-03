Asilo nido comunale a Is Boinargius, ora c’è il via libera al progetto definitivo 

Sono pronti a essere appaltati i lavori per la costruzione dell’asilo nido di Guspini. «Grazie al lavoro e al finanziamento ottenuto possiamo dare una risposta alle esigenze delle famiglie guspinesi, valorizzando un’area nel quartiere di Is Boinargius», così il vice sindaco Marcello Serru all’indomani dell’approvazione del progetto definitivo esecutivo, da cui emergono tante novità. Per la realizzazione, l’amministrazione è beneficiaria del contributo ministeriale di 929mila 848 euro. Il terreno dove sorgerà la struttura si trova in via Togliatti ed è di proprietà del Comune: la sua superficie complessiva è di 2mila475 metri quadri, mentre l’edificio avra una superficie lorda di 400 metri quadri. Potrà ricevere fino a 30 bambini di cui indicativamente 10 della fascia di età 3-12 mesi e 20 della fascia di età 13-36 mesi, con la possibilità di organizzare attività in fasce di età miste sulla base di specifici progetti educativi. Dal punto di vista strutturale sarà un edificio al passo con le esigenze degli ultimi tempi, dotato di impianti di ultima generazione mirati al risparmio energetico: spicca la presenza di luci a led e di impianto fotovoltaico di potenza minima 22,5 kWp, in grado rendere l’edificio quasi autosufficiente.

