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Dolianova.
02 luglio 2026 alle 01:35

Asilo nido comunale: 23 i posti disponibili 

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Sono 23 i posti disponibili nell’asilo nido comunale di Dolianova per il nuovo anno educativo 2026/27: 5 per bambini di età compresa tra i tre mesi e un anno, 8 per quelli da uno a due anni e 10 per i bambini tra i due e i tre anni.

Anche nella prossima stagione i piccoli saranno ospitati nell’ex scuola materna di via Santa Maria in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dell’asilo di via dei Lavoratori, che potrà accogliere 58 bambini. Per ovviare alla carenza di posti il Comune stipulerà, come avvenuto negli anni scorsi, apposite convenzioni con strutture private che aderiscono al sistema integrato dei servizi della prima infanzia.

Nessuna variazione sulle rette. Saranno quelle dello scorso anno calcolate sulla base del reddito delle famiglie e delle ore di frequenza. Vanno da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. Le domande di iscrizione vanno presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma disponibile sul sito del Comune entro il 16 luglio.

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