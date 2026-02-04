Asilo nido, cominciano gli interventi 

Sono iniziati i lavori di costruzione dell’asilo nido di Segariu. L’intervento è finanziato con fondi regionali per un importo complessivo di 600mila euro e risponde a un’esigenza concreta del territorio. Attualmente sono stati realizzati i tramezzi interni e una parte dell’impiantistica ma il cantiere procede a ritmo sostenuto. «I lavori – sottolinea Fenu – dovranno essere ultimati entro il 31 marzo. Siamo in attesa dell’altro bando Pnrr per l’acquisto degli arredi, dopodiché proseguiremo con la procedura per individuare la cooperativa che gestirà la struttura.

L’obiettivo è rendere operativa la struttura già a partire dal mese di settembre. «Contestualmente – conclude Fenu – stiamo lavorando alla progettazione della scuola materna, altro pilastro fondamentale dell’offerta formativa su cui stiamo investendo». L’edificio è pensato cn spazi moderni e funzionali per accogliere circa 30 bambini. (v. f.)

