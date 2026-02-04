VaiOnline
Segariu
05 febbraio 2026 alle 00:33

Asilo nido, cominciano gli interventi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono iniziati i lavori di costruzione dell’asilo nido di Segariu. L’intervento è finanziato con fondi regionali per un importo complessivo di 600mila euro e risponde a un’esigenza concreta del territorio. Attualmente sono stati realizzati i tramezzi interni e una parte dell’impiantistica ma il cantiere procede a ritmo sostenuto. «I lavori – sottolinea Fenu – dovranno essere ultimati entro il 31 marzo. Siamo in attesa dell’altro bando Pnrr per l’acquisto degli arredi, dopodiché proseguiremo con la procedura per individuare la cooperativa che gestirà la struttura.

L’obiettivo è rendere operativa la struttura già a partire dal mese di settembre. «Contestualmente – conclude Fenu – stiamo lavorando alla progettazione della scuola materna, altro pilastro fondamentale dell’offerta formativa su cui stiamo investendo». L’edificio è pensato cn spazi moderni e funzionali per accogliere circa 30 bambini. (v. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 