Asilo nido, cantiere da 800mila euro 

Ottocentomila euro per realizzare il nuovo asilo nido. Sono iniziati i lavori per la nuova struttura a Terralba con un finanziamento che è stato ottenuto grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha riconosciuto l'importanza di migliorare le strutture educative per i più piccoli.

L’opera

La nuova struttura si estenderà su una superficie di 400 metri quadri su un unico piano e sarà adiacente all'asilo già esistente in viale Sardegna. Questo ampliamento consentirà di creare 30 nuovi posti per i bambini, rispondendo così alla crescente domanda di servizi educativi nella zona.Ma non è tutto: il Comune di Terralba ha partecipato anche a un altro bando del PNRR per la manutenzione straordinaria degli asili già esistenti. In virtù di questa iniziativa, è stato ottenuto un ulteriore finanziamento di circa 770 mila euro. La prossima settimana partiranno i lavori per la manutenzione dell’asilo già esistente in viale Sardegna consentendo un miglioramento complessivo della struttura.

Il cantiere

Durante il periodo dei lavori, si è deciso che i bambini iscritti all'asilo nido frequentino temporaneamente l'asilo di via Neapolis. Quest’anno gli iscritti sono circa 56, provenienti non solo dal Comune di Terralba ma anche dai comuni limitrofi. L'amministrazione comunale ha garantito che tutti gli sforzi necessari saranno compiuti per ridurre al minimo i disagi causati dalla temporanea riorganizzazione delle attività.Con l'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo asilo e con il finanziamento per la manutenzione straordinaria degli asili esistenti, il Comune di Terralba dimostra un impegno concreto nel migliorare l'offerta educativa. «Sono due interventi da circa un milione e mezzo di euro complessivi, sono molto importanti non solo per i numeri ma anche perché crediamo molto nella scuola» commenta Andrea Grussu, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici. «Siamo contenti di dotare il nostro comune di due strutture all’avanguardia sotto tutti i profili, quello energetico-ambientale e quello del benessere dei bambini e del personale. Sarà un intervento articolato e attento non solo agli interni ma anche agli esterni, si parte dagli infissi, l’illuminazione, impianti elettrici, il clima».

La nuova struttura sarà dotata anche di un impianto fotovoltaico. Grussu esprime soddisfazione per l’impegno «della struttura comunale che insieme alla cooperativa che gestisce il nido è riuscita a completare il trasferimento di tutti gli arredi e dell’attrezzatura didattica in tempi record, questo ha permesso ai bambini di iniziare per tempo il nuovo anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA