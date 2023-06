Asilo nido, aumenta la retta: scontro in consiglio comunale 

Non si ferma ad Isili la polemica sull’aumento del costo delle rette dell’asilo nido comunale. Questione sulla quale si è espresso nei giorni scorsi uno dei due gruppi di minoranza consiliare “Impegno per Isili”. Marco Atzori, Antonello Corona e Salvatore Pala, hanno presentato un’interrogazione alla maggioranza chiedendo le motivazioni di una variazione degli importi così consistente rimarcando inoltre che le lamentele non arrivano da un numero esiguo di famiglie.

«Tale aumento spropositato - scrivono i tre consiglieri di minoranza – renderà difficile l’accesso dei bambini al servizio precludendo il diritto al lavoro soprattutto delle donne». Anche la minoranza pone l’accento sul fatto che il costo dell’asilo risulta essere fra i più cari in tutta Italia. «Questo - hanno aggiunto – nonostante i proclami politici del governo nazionale e regionale, che mettono la famiglia al centro di ogni discussione promettendo aiuti e sussidi in modo particolare alle famiglie meno abbienti».

Al termine dell’interrogazione, la minoranza ha chiesto anche la valutazione di un’altra forma di concessione degli stabili comunali per garantire l’asilo. «I servizi non devono diventare oggetto di una strumentalizzazione politica - ha replicato il primo cittadino Luca Pilia – peraltro la minoranza sa bene quanto costa un appalto e poi i genitori residente ad Isili non pagheranno più di 50 euro al mese perché tutto verrà rimborsato». È già previsto un ulteriore incontro per definire come dovrà avvenire l’anticipazione dei costi.

