Asilo nido, assegnati 49 posti su 50: precedenza ai residenti 

Dei 50 posti disponibili al nido di Sanluri 21 sono stati occupati dagli alunni che hanno già frequentato negli anni passati, 28 i nuovi iscritti, di cui 8 non residenti, un solo posto libero, ma diverse le richieste ancora da formalizzare. Scaduti i tempi d’iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024, le famiglie dei piccoli dai 0 ai 36 mesi potranno consultare la graduatoria sul sito del Comune. «Gli interessati – dice il sindaco Albero Urpi – potranno presentare la richiesta che verrà accolta solo nel caso in cui dovessero verificarsi trasferimenti o rinunce. Le condizioni restano quelle dei criteri stabiliti dal regolamento appena approvato dal Consiglio comunale». La precedenza spetta ai residenti, seguono i piccoli dei 21 Comuni del distretto socio-sanitario di Sanluri e poi di quello di Guspini, infine porte aperte a tutta l’Isola. Non potranno essere esclusi i bambini diversamente abili. Si parte il primo settembre e si va avanti fino al 12 agosto. Un arco temporale di otto ore al giorno, ulteriori permanenze fino alle 10 ore sono da concordare con la società che si è aggiudicata la gestione. In questo caso non ci saranno sconti per nessuno, si paga in base al calcolo orario della tariffa intera di 522 euro. ( s. r. )

