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Via De Cristoforis.
06 novembre 2026 alle 00:24

Asilo nido, al via da lunedì le attività con i neo genitori 

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Hanno preso il via lunedì all’asilo nido di via De Cristoforis una serie di attività che andranno avanti per tutto l’anno scolastico con la collaborazione del genitori. L’obiettivo è quello di offrire alle famiglie risposte concrete, più flessibili e vicine ai bisogni quotidiani di chi cresce un figlio.

La novità più rilevante riguarda l’estensione dell’orario. Fino al prossimo 30 giugno il nido osserverà un’apertura straordinaria, vale a dire dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, con l’attivazione dello Spazio Gioco 0/6. Il servizio è affidato a un’équipe educativa dedicata, composta da operatrici della società Cooperativa Sociale La Clessidra e della cooperativa sociale C.E.M.E.A. della Sardegna. Accanto allo Spazio Gioco prende il via il programma Family Wellness, dedicato al benessere di mamme e papà e realizzato in collaborazione con il CSI - Comitato Territoriale di Cagliari. Il lunedì e il venerdì, dalle 9, sono previste le sessioni di MammaFit ed esercizi adattati, riservate alle neomamme fino al diciottesimo mese dalla nascita del bambino e organizzate in gruppi di 12-14 partecipanti.

Il martedì e il sabato, sempre dalle 9, si terranno, invece, gli incontri di Mindfulness e meditazione per neo genitori con bambini dagli 0 ai 3 anni, anche in questo caso per un massimo di 12-14 persone per gruppo. (g.da.)

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