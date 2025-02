Asilo nido a La Caletta, posa della prima pietra 

Ieri mattina a La Caletta posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo asilo nido. L’opera, finanziata dal Pnrr con 850 mila euro e dal bilancio comunale di Siniscola con ulteriori 650 mila euro, è stata aggiudicata dall’impresa siciliana Bonfanti, che ieri ha aperto il cantiere. La struttura che sta nascendo in un’area di cessione di una nuova lottizzazione ai piedi di Montelongu, nella parte alta della frazione, completerà gli edifici scolastici nella borgata nove anni dopo la costruzione delle scuole medie. L’asilo nido, una volta completato, potrà ospitare 35 bambini mettendo a disposizione anche il locale mensa. «A questo progetto abbiamo sempre tenuto molto credendoci fino in fondo - commenta con soddisfazione il sindaco Gian Luigi Farris -. Sentivamo lo scetticismo intorno a noi perché le pratiche per ottenere i fondi del Pnrr, necessarie al finanziamento, sono risultate complesse. Ma non ci siamo persi d’animo e ora abbiamo assistito alla posa della prima pietra». I lavori, in base al crono programma del bando, dovranno essere portati a termine entro 12 mesi.

