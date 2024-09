Asilo in Spagna per “l’anti-Maduro” 

CARACAS. Duro colpo per l’opposizione venezuelana: dopo varie settimane senza apparire in pubblico Edmundo Gonzalez Urrutia, principale avversario di Nicolas Maduro alle ultime presidenziali, è fuggito e ha chiesto asilo alla Spagna, che glielo concederà. «Un giorno triste per la democrazia in Venezuela», ha commentato l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell. La vita di Gonzalez «era in pericolo», ha fatto sapere la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, ora più sola e vulnerabile che mai nella lotta contro il regime chavista. «Edmundo combatterà da fuori a fianco della nostra diaspora e io continuerò a farlo qui, accanto a voi», ha aggiunto, scartando la possibilità di lasciare il Paese a sua volta. La partenza di Gonzalez ha colto di sorpresa i venezuelani contrari al regime, che all’indomani delle elezioni del 28 luglio sono scesi in piazza, sfidando la repressione, per denunciare brogli e invocare la proclamazione dell’ex ambasciatore come vincitore, dopo che il Consiglio nazionale elettorale aveva annunciato frettolosamente il trionfo di Maduro, con il 52% delle preferenze, senza fornire alcuna prova. L’opposizione sostiene che González ha ottenuto più del 60% dei voti, con prove raccolte su un sito web che ha digitalizzato i registri di conteggio raccolti dai testimoni nei seggi.

