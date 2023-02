Asilo Guiso Gallisai, le spese contestate a Giuliano Giuda 

Dal quartiere di San Pietro nel cuore di Nuoro, dove sorge la casa comprata all’asta da Donatella Cherchi e appartenuta a Giuliano Guida Bardi, casa che doveva essere acquistata dalla Fondazione San Pietro con 480 mila euro di fondi pubblici, a piazza Sebastiano Satta, dove sorge la scuola materna Guiso Gallisai, è un passo. Un asilo che ancora oggi attende di rivedere dal nuorese Guida i 20 mila e 284,28 euro che - hanno sentenziato i giudici della Corte dei Conti nel febbraio del 2008 - lui aveva speso impropriamente quando era presidente dell’asilo, tra il 2003 e il 2006.

Insomma se li sarebbe intascati per i propri comodi, tra viaggi in aereo e carburante per la propria macchina, pranzi in ristorante e acquisti di cravatte «da 220 euro ciascuna» che nulla hanno a che vedere con le prerogative istituzionali di una scuola. Una notizia rivelata dal settimanale diocesano l’Ortobene, che costa un’altra condanna al poliedrico personaggio nuorese, già ritenuto responsabile nei primi anni duemila per lo scandalo del centro studi Cisi, ente fantasma che costò alle casse pubbliche la perdita di circa 2,5 milioni di euro.

Le spese pazze di Guida per la Corte dei Conti avevano riguardato acquisti di carburante, per trasferte tra Cagliari, Abbasanta, Sardara, ma anche Porto Rotondo per 11.291,83 euro, pranzi in ristorante a Roma, Olbia, Oliena, San Gavino e Cagliari per 1.143,41 euro e quasi sempre riferite a più commensali, rimborsi personali per complessivi 4.300. Tra queste voli aerei per Torino, Roma, ma anche 1290 euro del carrozziere per i danni subiti dall’auto privata di Guida. Tra le carte della sentenza, emerge anche un documento «con la sola intestazione alla persona di “Giuliano Gabriele Guida”, accompagnata da uno stemma apparentemente identificabile per quello dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, di cui – sentenziano i giudici – il predetto è risultato essere membro. Spese secondo i giudici fatte «esclusivamente a scopi di profitto personale». Soldi che mai nessuno ha “chiesto” a Guida che nel 2021 ha ricevuto dal Man 60 mila euro per la cessione di quadri.

