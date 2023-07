Asilo di via Gallura, già affidati i lavori 

Tutto pronto per la rinascita dell’asilo nido di via Gallura, nel quartiere di Is Corrias: dopo aver definito il progetto sulla base delle risorse europee del Pnrr, poco più di 210mila euro, il Comune ha affidato i lavori di ristrutturazione.

Si va dalla sostituzione del pavimento in gomma, sino al solaio che sarà impermeabilizzato e dove verranno installati dei pannelli solari. Verrà adeguato anche il sistema di climatizzazione dello stabile, l’impianto elettrico e posizionate le luci a led.

