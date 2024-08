Asilo, 30 famiglie in lista d’attesa 

Dopo un’ estate di aperture straordinarie dello spazio esterno, l’asilo nido comunale di via De Cristoforis si prepara a ricominciare l’anno scolastico, martedì, con un boom di iscrizioni. Anche quest’anno la struttura registra il pienone con 110 bambini pronti a ricominciare giochi e lezioni ma c’è pure una lista di attesa con trenta alunni che ambiscono, appena possibile, a poter frequentare anche loro l’asilo nel cuore del centro storico.

La cooperativa

«Sono numeri superiori agli altri anni e questo non può che farci un grande piacere», dice Renato Perra della cooperativa Cemea che gestisce la struttura insieme alla cooperativa La Clessidra, «non ci aspettavamo soprattutto una lista di attesa così lunga. È la prova che stiamo facendo bene. La nostra pubblicità la fanno i frequentanti e il fatto che sia un nido comunale è una maggiore garanzia».

Pezzo forte è soprattutto, il bellissimo giardino che nel mese di agosto, in alcune mattine e sere ha aperto le porte per accogliere le famiglie e chiunque volesse usufruire dei giochi o sedersi nelle panche sotto gli alberi per prendere il fresco.

«Un bell’esperimento sicuramente da ripetere», dice ancora Perra, «grazie anche alla collaborazione dei ragazzi del servizio civile che si sono anche adoperati per completare la casetta in legno e le altre installazioni del giardino».

Felici anche i genitori che hanno potuto usufruire di questa opportunità.

«Non dimentichiamoci che qui nella zona non c’è un parco attrezzato per i bambini, un punto di incontro» dice una nonna, Maristela Randaccio, «e quindi poter venire nel giardino dell’asilo anche ad agosto è stato importantissimo. Tra l’altro mio nipotino frequenta il nido e quindi si sente a casa».

Dello stesso avviso anche una mamma, Sonia Fanni, che conferma: «Abbiamo saputo di questa apertura straordinaria del giardino e mio figlio era felicissimo. A lui tra l’altro piace moltissimo stare all’aria aperta e giocare con la terra».

All’aperto

Giardino che durante la scuola, «i bambini usano praticamente 11 mesi all’anno», assicura Perra, «l’unica cosa che cambia è l’abbigliamento, ma a meno che non piova o ci sia davvero un tempaccio, anche nei mesi invernali stanno fuori, giocano con la terra, con qualunque cosa».

I bambini sono divisi in cinque sezioni, dai più piccoli che hanno tre mesi ai più grandi che hanno 3 anni e che l’anno successivo dovranno frequentare la scuola dell’infanzia. Ogni sezione ha una piccola mensa, una sala dedicata al gioco e una al sonno. In tutto a vigilare sui bimbi ci sono 13 educatrici, 4 persone di servizio, 2 in cucina, 8 volontari del servizio civile e quattro appunto in inserimento in situazioni di fragilità.

