Asili nido, restano senza posto 57 bambini 

Sono state approvate le graduatorie definitive relative alla riserva di 18 posti per ciascuno dei due nidi comunali di via Einaudi e di Via Monte Serpeddì, per l’anno 2023-2024. Gli elenchi sono consultabili sul portale istituzionale dove sono stati pubblicati da giovedì.

Complessivamente erano state presentate 93 domande, per cui ben 57 bimbi sono rimasti fuori. Numeri che certificano la fame di posti in città, dove molti genitori sono costretti a rivolgersi ai nidi privati con rette sicuramente più care.

In particolare nell’asilo di via Einaudi, le domande presentate sono state 57, di queste ne sono state ammesse 47 (le altre 10 non avevano i requisiti) ma a trovare posto sono stati soltanto i primi 18 bambini della graduatoria. Nella struttura di via Serpeddì invece le candidature erano in tutto 36. La retta massima, stabilita in base all’Isee e altri parametri, è di 488 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA