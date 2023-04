Asili nido, nuove regole (dopo trent’anni) per entrare  

Le due novità più rilevanti sono quelle che assegnano più punteggio alle famiglie che hanno un figlio con disabilità (prima non era previsto) e che attribuiscono premiliatà a quelle in cui i genitori non hanno un’occupazione stabile (prima era incredibilmente il contrario). Dopo 30 anni cambia il regolamento comunale per gli asili nido, strutture che ospitano i bimbi da 0 a 3 anni. Il Consiglio comunale ha votato quasi all’unanimità (25 sì e 2 astenuti) la proposta di deliberazione dell’assessora all’Istruzione Marina Adamo.

Prima ancora dei punteggi, avranno priorità all’ammissione al nido i bambini disabili (o con un familiare con disabilità) e quelli segnalati da Asl e servizi sociali. Non solo. Il nuovo regolamento prevede una modifica dell’orario di chiusura del nido: dalle 15.30 alle 16. «Questa novità», spiega l'assessora Adamo, «è solo nella forma perché di fatto già da tempo nella prassi l’orario di chiusura è alle 16». Altra novità sostanziale: con il prossimo bando per l’iscrizione, che l’amministrazione pubblicherà con le novità, sarà possibile l’iscrizione anche dei figli che non sono ancora nati («per andare incontro alle esigenze di organizzazione delle famglie») e le domande si faranno esclusivamente online. «Con questo regolamento miglioriamo un servizio di eccellenza del Comune di Cagliari», dice Roberto Mura, capogruppo del Psd’Az. «La sfida, adesso, è fare di più, portando fino a 690 euro il costo standard per alunno. Bene che in bilancio abbiamo innalzato questo costo da 600 a 615 euro, ma questo deve essere solo un primo passo», aggiunge. Il nuovo regolamento raccoglie il plauso anche dell’opposizione: «Il testo è buono», dice Giulia Andreozzi, capogruppo di Possibile. «Modifica criteri che penalizzavano le madri con un’occupazione precaria mentre adesso dà loro maggiori chance», aggiunge.

Intanto è cominciata la discussione sul bilancio di previsione: ieri era il turno della “relazione” dei capigruppo. Maggioranza e opposizione restano distanti, ma il vero scontro politico sarà la settimana prossima quando l’analisi verterà sugli emendamenti (circa 200 quelli presentatati). ( ma. mad. )

