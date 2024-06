Asili nido, graduatoria approvata 

È stato approvato il bando per individuare i beneficiari da inserire nella graduatoria comunale di Quartucciu per l'accesso agli asili nido per i bambini dai 3 a 36 mesi non compiuti al momento dell’accesso. Richiesto un Isee sotto i 25 mila euro.

I destinatari che per l’anno educativo 2024/2025 beneficeranno del contributo, potranno presentare l’istanza per altre forme di aiuti solo nel caso in cui l’importo della retta mensile risulti superiore a 690 euro, quindi superi la copertura della quota comunale.

Per coloro che frequenteranno da settembre 2024 le istanze dovranno arrivare entro il 30 luglio, mentre per coloro che frequenteranno da gennaio 2025 la domanda dovrà giungere entro e il prossimo 16 dicembre, altrimenti sarà decisa l’esclusione.

Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso completo. Per presentare l’istanza è necessario compilare esclusivamente il modulo allegato al bando e inviarlo all’ufficio Protocollo del Comune di Quartucciu.

