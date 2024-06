Asili nido, ecco la graduatoria 

Sono 133 le domande di iscrizione ai servizi per la prima infanzia presentate al Comune per l’annualità 2024-2025: di queste 111 sono state giudicate ammissibili, 22 sono state escluse perché presentate fuori termine o perché i richiedenti non risultano residenti in città. Sul sito istituzionale dell’amministrazione civica sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie; quelle definitive, con il numero degli ammessi e l’indicazione del nido assegnato, verrà pubblicata entro il mese di luglio. Al bando per la sezione “piccoli”, destinata ai bambini che al primo settembre abbiano un’età compresa tra tre e dodici mesi, hanno riposto in 64 (10 sono stati esclusi). Per la sezione medi (bambini tra i 12 e i 24 mesi) sono state presentate 52 domande (44 ammissibili); per la sezione grandi (bambini tra 24 e 36 mesi) le richieste sono state in tutto 17 (di cui tre respinte). Eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro le 12 dell’8 luglio all’indirizzo primainfanzia@comune.oristano.it. Per informazioni si può contattare l’ufficio Prima infanzia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 ai numeri 3317503573 - 0783 791236. ( m. g. )

