Asili nido e mensa, servizi garantiti 

Il Consiglio comunale di Terralba ha discusso del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per il 2024. Il sindaco Sandro Pili ha presentato la proposta sottolineando le differenze rispetto all'anno scorso: l’asilo nido, ad esempio, avrà un costo inferiore grazie alla concessione della gestione a una cooperativa sociale, mentre per la mensa scolastica ci sarà un aumento di 12mila euro a causa dell’aggiunta di una classe. È stata rimarcata l'importanza dei servizi offerti e la necessità di monitorare i finanziamenti; durante il dibattito il consigliere Alessandro Murtas ha proposto il pagamento di una cifra simbolica da parte delle associazioni sportive per l’utilizzo degli impianti. Il quadro di previsione dei servizi è stato poi presentato nel dettaglio: per l'asilo nido si prevedono entrate per 135mila euro e spese per 194mila 102 con un costo a carico del Comune di 59mila 102. Per la mensa scolastica si prevedono entrate per 131mila e spese per 178mila con un costo per le casse comunali di 47mila euro. Infine per gli impianti sportivi entrate per 23mila 600 e spese per 60mila, costo per il Comune di 36mila 400. Il Consiglio ha previsto un tasso di copertura del 69 per cento della spesa complessiva a carico dell’utente.

