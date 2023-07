Asili nido, è caos nelle graduatorie 

L’email arrivata giovedì nelle caselle di posta elettronica ha gelato il sangue a centinaia di genitori cagliaritani. La graduatoria per l’iscrizione agli asili nido comunali per il prossimo anno scolastico non è definitiva e dovrà essere rimodulata dall’assessorato alla Pubblica istruzione. Il panico. Tutto da rifare, qualche bambino potrebbe non rientrare nella graduatoria? Se sì, le alternative sono due: tenerlo a casa o, per chi dispone di sostanziose risorse economiche, iscriverlo in una scuola privata.

L’annuncio

"Gentile genitore, siamo momentaneamente impegnati nella fase di ri-verifica di tutte le domande d’iscrizione pervenute. Non appena finiremo tutte le verifiche, potremo fornirle risposte certe. Cordialmente”. Questa la comunicazione partita dall’ufficio Asili nido del Comune che ha scatenato polemiche, confusione e paure tra i genitori dei bimbi dai 3 mesi ai 3 anni (lattanti e divezzi). «Quindi se mio figlio è rientrato nella graduatoria che è stata pubblicata con l’email intendente comunicarmi che non è detto che sia stata accolta la mia domanda e che quindi mio figlio potrebbe non rientrare nella graduatoria», scrivono alcuni genitori all’ufficio comunale.

Falsa partenza

Il 4 settembre inizieranno le attività per 157 bimbi dai 3 ai 17 mesi e per 278 dai 18 ai 36 mesi e il caos regna sovrano. Alessandra Melis, 26 anni, è madre di un piccolo di 11 mesi di una famiglia mono genitoriale. «In graduatoria, grazie a un Isee basso, ci siamo piazzati ai primi posti, ma quando abbiamo contattato l’asilo ci hanno risposto che, nonostante nel sito comunale risultassero posti liberi, non c’erano più disponibilità». Un overbookig che ha causato il pandemonio. «È scoppiata una guerra: chi arrivava prima superava chi aveva più punti in graduatoria». Ora c’è il rischio di non poter iscrivere il bambino? «Per noi che abbiamo una buona posizione penso di no, diverso sarà per chi trova in fondo all’elenco. Solo se dovessimo finire in una scuola cattolica opteremo per un asilo privato».

Tutta colpa delle novità

Per l’assessora comunale alla Pubblica istruzione Marina Adamo la colpa è da addebitare al nuovo sistema informatico. «Il Comune ha avviato un percorso di innovazione digitale che ha visto coinvolto anche il servizio asili nido. In particolare, attraverso l’adozione di un software dedicato, è stata avviata la nuova modalità telematica di presentazione delle domande di iscrizione agli asili nido per l’anno scolastico 2023-2024. Una novità per i genitori e per gli uffici. Prudenzialmente, in questa fase di transizione si è ritenuto opportuno procedere a una riverifica della graduatoria elaborata dal software. Le considerazioni di alcuni genitori sono frutto di interpretazione personale, non ci risulta – conclude l’assessora – di dover escludere bambini dall’elenco degli ammessi». (a. a.)

