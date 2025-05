Asili nido, due giorni di open day all’Exmà 

Venerdì e sabato all’Exmà gli asili nido presenteranno alle famiglie la propria offerta educativa, dedicata alle bambine e bambini sino ai tre anni di età.

Accoglienza, attività ludico-educativa, attività in inglese, ma anche danza-terapia, scoperta del territorio e tanto altro tra le proposte delle strutture del territorio.L’evento, organizzato dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune in collaborazione con Orientare/Databank, vedrà la partecipazione degli asili nido comunali e convenzionati della città che, ognuno con il proprio stand informativo, saranno a disposizione per informare e dare supporto ai genitori nella scelta della struttura più adatta alle esigenze di famiglie e bambini.

L’attività al via venerdì con l’apertura dello spazio espositivo a partire dalle 16 e sino alle 18. In concomitanza, dalle 16,30 alle 17,30, i genitori sono invitati a partecipare alla tavola rotonda dal titolo “Asili nido? Sì, perché...”, per un confronto con esperti del settore sull’importanza della frequenza dell’asilo nido.Sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, le strutture accoglieranno le famiglie nei propri stand per la presentazione dell’offerta educativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA