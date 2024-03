Asili nido, contributi del Comune 

Il Comune di San Gavino aiuta le famiglie contribuendo al pagamento delle spese per l’asilo nido. «In questi giorni sono state rimborsate tutte le quote non ancora pervenute del 2023 alle famiglie che hanno affrontato le spese per l’inserimento dei bambini fino a tre anni nei nidi pubblici e in quelli privati di San Gavino – assicura l’assessore alle Politiche sociali Bebo Casu –. Per lo scorso anno sono state erogate dal Comune somme pari a 75mila euro comprensivi della quota “nidi gratis” della Regione e di quella del fondo comunale. Dei rimborsi hanno beneficiato oltre 45 famiglie e per il 2024 sono già disponibili 76mila euro ai quali si aggiungeranno le nuove quote regionali. Il Comune sta inoltre predisponendo il nuovo bando per la gestione dall’autunno 2024 del micronido comunale».

In questo modo la maggior parte dei genitori hanno ricevuto il cento per cento del rimborso mentre chi ha un Isee superiore ai 30mila euro riceve il 70 per cento delle spese effettuate. ( g. pit. )

