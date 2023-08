Asili nido, caos sulle graduatorie 

Punteggi sbagliati e poca trasparenza: le graduatorie degli asili nido del comune di Cagliari sotto accusa da parte di alcuni genitori che, nonostante le numerose lamentele fatte pervenire agli uffici preposti, ancora non sanno quale sia la loro posizione.

Diversi genitori, che chiedono di restare nell’anonimato, hanno riscontrato l'errore di punteggio, segnalato più volte all'ufficio addetto alla gestione delle pratiche sugli asili nido senza però rilevare alcun cambiamento.

Gli indicatori

Il decreto di approvazione del bando di iscrizione risale all'8 maggio e prevede che ad ogni richiedente venga assegnato un punteggio basato su tre indicatori: il carico familiare, la situazione occupazionale o di studio dei genitori e la condizione economica. La prima graduatoria, con l'elenco dei 345 ammessi alla frequenza, viene pubblicata il 20 giugno: «Ho notato subito che il punteggio che ci era stato assegnato era sbagliato perché molto basso», spiega una quarantenne madre di un bambino di 6 mesi. «Dalla graduatoria risultavano 39 punti a fronte degli 82 spettanti: era stato tenuto in considerazione solo l'indicatore economico».

La donna subito dopo la pubblicazione dell'elenco si rivolge all'ufficio comunale segnalando la difformità riscontrata: «Ho inviato una mail di lamentela. Ho ricevuto risposta dalla dirigente dell'ufficio e da un impiegato, che hanno ammesso l'errore, imputandolo all'eccessivo carico di lavoro cui l'ufficio è sottoposto. Una scusa che non credo sia ammissibile, considerando anche gli episodi successivi».

Graduatoria definitiva

Il 12 luglio, infatti, viene pubblicata la graduatoria definitiva degli ammessi al servizio, nuovamente errata: «Il punteggio è salito leggermente, di circa 30 punti, ma risultava comunque sbagliato. Ho nuovamente chiesto chiarimenti alla direzione e mi hanno assicurato che, nonostante l'errore, l'iscrizione al nido di mio figlio era garantita. Tuttavia, attendo ancora l'elenco con il punteggio definitivo che credo sia dovere dell'amministrazione rendere pubblico», continua la mamma.

Punteggio errato

Un altro genitore, la madre di un bambino di un anno e mezzo: racconta: «Il 30 giugno sono stata contattata via mail dall'ufficio, che ha richiesto il rinvio urgente del questionario nidi. Il motivo era che la mia domanda, inviata secondo procedura il 26 maggio, non era pervenuta correttamente a causa di una criticità informatica. Ho provveduto ad inviare la documentazione richiesta, tuttavia, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva ho constatato che il punteggio riportato era pari a 45 e non a 53, come previsto. La motivazione, come spiegato dall'ufficio, era che non avevo presentato nuovamente la dichiarazione Isee, a seguito dell'errore informatico. In ogni caso, mi hanno comunicato che il punteggio corretto non mi avrebbe dato diritto ad accedere alla struttura scelta».

Nonostante ciò, la mamma chiede la pubblicazione della graduatoria definitiva: «Sia io che gli altri genitori abbiamo sollecitato la pubblicazione dell'elenco coi punteggi corretti, per comprendere la nostra posizione reale in vista di uno scorrimento. Non abbiamo però ricevuto alcuna notizia».

L’assessora

L'assessora all'istruzione del comune di Cagliari. Marina Adamo, garantisce piena collaborazione: «Invito i genitori che abbiano riscontrato delle criticità a fissare un appuntamento con l'ufficio per risolvere singolarmente tali problematiche. Per quanto riguarda gli elenchi coi punteggi definitivi, siamo in attesa che la situazione si cristallizzi, in quanto ogni giorno diversi ammessi rinunciano al loro posto».

