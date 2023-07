Via alle domande per usufruire del bonus nidi gratis, il contributo per il periodo da giugno a luglio erogato alle famiglie selargine - in base al reddito - al fine di abbattere la retta per la frequenza dei figli nei nidi o micronidi. Le istanze potranno essere presentate in Comune entro il 25 agosto, all’ufficio protocollo del Municipio oppure tramite posta elettronica certificata. Agli asili nido possono essere iscritti bambini dai tre ai 36 mesi.

