Asili e mense scolastiche, al via i cantieri 

Due asili comunali e altrettante mense scolastiche: a Capoterra, grazie ai fondi arrivati dal Pnrr, il Comune è pronto a inaugurare quattro cantieri per potenziare i servizi destinati a bambini e famiglie. I lavori cominceranno entro la fine della prossima settimana e puntano a mettere a disposizione delle giovani coppie un servizio fondamenta come l’asilo nido, oggi garantito a Capoterra solo dai privati. Con la costruzione delle due mense, inoltre, si cercherà di potenziare il servizio scolastico degli istituti del centro e delle zone a mare.

I due asili

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, introduce il piano delle opere: «Un asilo verrà costruito in via Fausto Piano, mentre l’altro sorgerà in via Serpentara, alla Residenza del Sole; per la realizzazione delle due opere sono stati stanziati complessivamente 1 milione e 615mila euro. Abbiamo deciso di costruire due strutture comunali, che poi verranno date in gestione, per venire incontro alle famiglie che non possono permettersi asili privati, e spesso sono costretti a iscrivere i propri figli in quelli di Cagliari. Gli asili saranno dotati di tutti gli spazi interni ed esterni necessari: ci siamo già confrontati con gli insegnanti, ma abbiamo voluto incontrare e rassicurare anche i titolari delle strutture private, non puntiamo a creare competizione tra le due realtà».

Le due mense

Contestualmente partiranno anche i lavori per la costruzione di due mense scolastiche: «Verranno realizzate in via Caprera, dove si trovano scuola elementari, medie e dell’infanzia, e a Corte Piscedda», prosegue Sorgia. «In questo modo potremo pensare a introdurre il tempo pieno anche in questi istituti, dando una risposta (come nel caso degli asili) a quei genitori che, per motivi di lavoro, hanno bisogno che i propri figli restino in classe anche nelle prime ore del pomeriggio».

«Vuoto da colmare»

Il sindaco, Beniamino Garau, rimarca la scelta di investire i fondi del Pnrr proprio per il potenziamento dei servizi alle famiglie: «A Capoterra – osserva – non esistono asili nido comunali e due scuole importanti avevano bisogno della mensa. Abbiamo quindi deciso di concentrare i nostri sforzi proprio per colmare questo vuoto. In un anno e mezzo siamo riusciti a reperire le risorse, portare avanti le varie fasi progettuali, appaltare i lavori e, adesso, aprire i cantieri».

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, è soddisfatto dell’imminente inizio dei lavori: «Questi progetti sono in linea con la politica portata avanti dal Partito democratico in tutta Italia, credo che realizzare asili nido comunali e mense scolastiche significhi soprattutto venire incontro alle esigenze delle famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA