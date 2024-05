Asili, contributi ai gestori  

Il Comune di Capoterra ha aperto i termini per la richiesta di contributi destinati agli enti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia: nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi bambini e servizi educativi domiciliari rivolti a bambine e bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.

Gli enti interessati possono richiedere un contributo di 2.500 euro, finalizzato a supportare le attività didattiche, come laboratori di musicoterapia, yoga per bambini o psicomotricità. Domande via pec entro il 10 luglio, corredate da una proposta progettuale dettagliata e una dichiarazione del numero di bimbi frequentanti. (m. p.)

