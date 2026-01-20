VaiOnline
Il bando.
21 gennaio 2026 alle 00:35

Asili comunali, nuove iscrizioni soltanto online 

Al via le iscrizioni – esclusivamente online – nei cinque asili comunali in vista dell’anno scolastico 2026/2027. L’amministrazione ha pubblicato nella giornata di ieri il bando, scaricabile dal sito istituzionale, con le domande che potranno essere presentate entro le 20 di sabato 14 febbraio.

L’avviso riguarda le nuove iscrizioni e le riammissioni alle scuole Elodia Macis (in via Canelles, nel quartiere Castello), Maria Teresa Atzori (in via Sanzio, nel quartiere di San Benedetto), Medaglia Miracolosa (in piazza Medaglia Miracolosa, nel quartiere di San Michele), San Giuseppe Artigiano (in via dei Cavalleggeri, nel quartiere Poetto) e Caduti Grande Guerra (in via Italia a Pirri).Possono essere iscritti tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano tre anni entro il prossimo 31 dicembre.L’unica modalità per effettuare l’iscrizione è la piattaforma dedicata sul sito del Comune. Una volta effettuato l’invio, il richiedente riceverà una mail con la comunicazione di conferma e di avvio del procedimento.

