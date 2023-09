Asiago ricorda il sacrificio dei Dimonios 

Una memoria ritrovata a 1800 metri d’altitudine. Una memoria dolorosa che richiama il sacrificio dei soldati della Brigata Sassari morti nei furiosi combattimenti contro gli austriaci sul Monte Zebio, ad Asiago. È un progetto avviato nel 2007, col recupero del cimitero di guerra che custodisce il ricordo di 212 caduti. Ora s’inaugura un altro spazio “sacro” che rievoca il sacrificio di 150 sassarini, vittime «dell’orrenda carneficina» che fu la Prima guerra mondiale. Un progetto della memoria frutto dell’azione comune di Asiago, Brigata Sassari, Regione sarda, Tempio e Sinnai, dove il primo marzo 1915 si sono costituiti il 152° e il 151° Reggimento Fanteria “Sassari”, e del Comitato dei Comuni della Sardegna presieduto dal sindaco di Armungia, Antonio Quartu. «È stato riportato alla luce - spiega Quartu - un altro cimitero, non molto distante da quello inaugurato nel 2007. Più piccolo, è delimitato dai muretti a secco che connotano il paesaggio sardo».

La cerimonia

Nelle croci in legno di larice ci sono i nomi di 150 caduti ricordati nelle cerimonie di ieri e di stamattina alle 11, alle quali stanno partecipando il presidente della Regione Christian Solinas e i sindaci dei Comuni dell’Isola in cui quei soldati erano nati. «Anche questa riscoperta – aggiunge Antonio Quartu – è il frutto di una ricerca accurata del maresciallo luogotenente Antonio Pinna, che sin dall’inizio ha dato slancio al progetto delle comunità che non vogliono dimenticare i loro Caduti». C’è un altro tassello che richiama il dolore della guerra di trincea. A cinquecento metri dal cimitero appena recuperato è stata individuata la “feritoia 14” di cui parla Emilio Lussu nel libro “Un anno sull’altipiano”. Nelle pagine prende forma l’avamposto presidiato dai Diavoli Rossi: “V’era là, nella nostra trincea, la feritoia n. 14, la migliore feritoia d’osservazione di tutto il settore. Era stata costruita su una roccia che sporgeva, formando un angolo acuto, verso il nemico”.

Altri interventi

A Casara Zebio, nei luoghi della Grande Guerra, ci sono anche il monumento alle Medaglie d’Oro della Brigata “Sassari” (il generale Eugenio Di Maria, il sergente maggiore Ferdinando Podda da Loceri e il caporal maggiore Giuseppe Pintus da Assemini); il percorso letterario della memoria, con i brani della memorialistica degli scrittori della Brigata “Sassari” (Emilio Lussu, Alfredo Graziani, Giuseppe Tommasi, Leonardo Motzo); i baraccamenti del 151° reggimento e del terzo battaglione del capitano Lussu, lungo la mulattiera tra i due cimiteri di guerra, e i resti dei trinceramenti del 151° a quota 1.626, appena recuperati. «Questo – afferma Quartu – ci riempie di orgoglio. Dobbiamo tenere vivo il ricordo del sacrificio dei Diavoli Rossi, che nell’Altopiano hanno combattuto con grande coraggio, in condizioni molto difficili. La Sardegna si proietta oltre i suoi confini per dare un senso alla sua storia e alle azioni compiute dai sassarini. Le aree dei due cimiteri di guerra sono stati donati dal Comune di Asiago e l’Isola può disporne per rendere omaggio ai suoi Caduti».

Momenti commoventi

Anche oggi i sindaci si stringeranno, in un ideale abbraccio, ai ragazzi con le mostrine biancorosse che non sono tornati a casa. Generazione di giovani che hanno difeso con ardimento una Patria che appariva un’entità astratta. Scrive Lussu: “Per la prima volta la gioventù sarda si trovava insieme in una formazione sarda. Bisognava andare molto lontano nella sua storia per trovare un avvenimento simile (…). Nella Brigata Sassari si può dire che durante il corso della guerra passassero tutti i sardi aventi obblighi di leva. E poiché nell’isola fu fatta la leva di massa, alla quale si sottrassero solo i ciechi, vi passò tutta la Sardegna, nessun villaggio escluso».

