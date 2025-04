Asia, mille lacrime per l’addio 

Una cascata di palloncini bianchi e rossi, accoglie il feretro nella chiesa di Sant’Antonio traboccante di persone. Dentro la bara bianca avvolta da un fascio di rose, Asia Loddo, la sedicenne morta dopo quattro giorni di coma a seguito di un incidente a Is Pontis Paris, riposa per l’eternità.

Nel percorso fino all’altare, spoglio per il lutto dei giorni della Settimana Santa, la accompagnano volti di ragazzini, le sue amiche e i suoi amici, tutti con una maglietta bianca con il volto sorridente di Asia che tiene in mano un mazzo di fiori e sopra la scritta “Nessuno muore nel cuore di chi vive. Ciao Asietta”.

La famiglia

La stessa che indossano anche mamma Tamara e papà Agostino, seduti ai primi banchi, messi al tappeto dal dolore. Stringono mani, ricevono baci bagnati di lacrime, si guardano attorno smarriti. In mezzo, tra loro due, c’è il fratellino di Asia, Francesco: immobile come un soldatino composto.

Anche il sacerdote, padre Stefano Cogoni, sembra non farcela. Mentre cerca di trovare parole di consolazione per una famiglia avvolta dal nero del lutto, anche lui si fa vincere dal dolore, e si deve fermare, commosso, quando ricorda Asia: «Ci eravamo incontrati qualche anno fa. Era venuta da me con la sua catechista Efisietta e mi espresse quelle che erano le situazioni in cui si trovava in quel tempo. Mi accorsi subito che era simpatica, solare. Venne da me per confidarsi e per cercare risposte che non sempre si hanno».

Poi il pensiero ai genitori e al fratellino Francesco, «nel vostro cuore si è spenta una luce, ma non siate arrabbiati con Dio. La vita purtroppo a volte ci riserva delle sorprese. Questa è stata una tragica fatalità, qualcosa che accade e a cui non siamo preparati». E poi il ringraziamento per la donazione degli organi, «perché Asia permetterà ad altre persone di continuare a vivere. E questo è un dono enorme, questo è il dono della grazia di Dio».

La folla impietrita

Tutto attorno una folla impietrita ascolta le parole del sacerdote. Scendono lacrime tra i banchi, nei volti dei ragazzi. Mamma Tamara, fazzoletto nero sulla testa, fa fatica a reggersi in piedi. Amici e parenti le stanno accanto come a farle da scudo. Quella figlia adorata, non la vedrà crescere, non la vedrà diplomarsi e diventare una chef come tanto sognava. Non la vedrà sposa mettersi l’abito bianco, non la accompagnerà più a fare shopping. Resterà sempre piccola, Asia, con i suoi sedici anni e mille sogni volati via.

Le parole dell’amica

Prima del commiato è un amica di Asia a salire sull’altare e leggere un pensiero a nome di tutte loro.«Ciao amore nostro, non avremmo mai immaginato di arrivare a un giorno del genere. Eri una ragazza solare, sempre sorridente e fa male sapere che non ci sei più. Tu, vivi dentro ognuno di noi. Eri forte e coraggiosa, sempre pronta ad aiutare tutti e con tante passioni. Eri la nostra cuoca. Ringraziamo per avere avuto la possibilità di conoscerti». Legge veloce ma alla fine la voce si spezza, «Ciao Asietta, sarai per sempre la nostra bambina».Alla fine la bara bianca fa fatica a farsi strada, sotto la pioggia battente, tra una selva di ombrelli, che la attendono nel sagrato. I palloncini bianchi e rossi volano in cielo mentre il carro funebre compie l’ultimo viaggio verso il cimitero.

La fiaccolata

In serata gli amici e i compagni di scuola hanno sfidato il maltempo con una fiaccolata che dalla chiesa di Sant’Antonio li ha portati al parco Europa. L’epilogo di una giornata triste, l’ultimo saluto ad Asia, l’amica che aveva sempre un sorriso per tutti e che ora vivrà solo nei ricordi.

