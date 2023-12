Asfissiato nella casa in fiamme 

La mamma Elisabetta Nardelli, funzionaria del Catasto da pochi anni in pensione, era fuori, nel giardino della loro villetta di via Urbino, a San Paolo. Stava sistemando le ultime cose e aveva lasciato il figlio Sergio, disabile di 49 anni, sul divano davanti al calduccio del loro camino, nel seminterrato della casa. Quando ha visto uscire il fumo ha temuto subito il peggio. Si è precipitata dentro ma era ormai troppo tardi. Sergio era esanime a causa delle ustioni ma soprattutto delle esalazioni provocate dalla fiamme sprigionate da una scintilla del caminetto. Una fine atroce la sua. L’uomo non solo aveva difficoltà a deambulare, ma anche a parlare e non ha potuto chiedere aiuto. La mamma, che si è buttata tra il fumo e le fiamme nel tentativo vano di salvarlo, è stata portata in ospedale sotto choc e con ustioni ma non è grave.

L’allarme

Erano da poco trascorse le 17.15 quando è scattato l’allarme. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro con un’autobotte nel tentativo di estinguere le fiamme scoppiate in via Urbino. L’incendio è partito per cause accidentali da un caminetto al piano seminterrato di una villetta indipendente. Al fianco del caminetto, pare fosse già stata posizionata una cassettina di plastica nera, di quelle della frutta e verdura, con all’interno la provvista di legna per tutta la sera. Ma una scintilla dal caminetto sarebbe finita proprio sulla cassettina e avrebbe innescato l’incendio che si è propagato al divano. Il fumo acre ha invaso il seminterrato in un attimo, rendendo l’aria irrespirabile. Quando il fumo ha iniziato ad uscire ha attirato l’attenzione della donna.

Soccorsi vani

Betty ha urlato consapevole che all’interno c’era il figlio, ha raggiunto il divano dove c’erano le fiamme. All’interno la propagazione dell’incendio aveva già sprigionato un’elevata quantità di fumo. In suo soccorso è giunto prima un vicino, poi un altro. Sono stati loro i primi a portare fuori Sergio. Poi l’arrivo dell’ambulanza del 118 che ha provato a rianimare il disabile, invano. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme limitando i danni, sul posto era presente anche il funzionario di guardia della sede centrale. In via Urbino sono subito intervenuti anche gli uomini della squadra Volante della polizia che hanno gestito l’intervento di soccorso e avvisato il magistrato di turno, il pm Andrea Ghironi. La mamma della vittima invece è stata portata in ospedale per verificare le sue condizioni a causa di diverse ustioni.

«Una tragedia inspiegabile», racconta qualche vicino ammutolito dalla tragedia. Perché Betty era sempre così attenta e premurosa con quel figlio, tanto che pare facesse pulire ogni anno la canna fumaria del caminetto. Ieri però è successo quello che nessuno si sarebbe mai immaginato. Fuori dal seminterrato, a testimoniare quella tragedia rimangono due divani anneriti, e mezzo bruciacchiati. Su uno di quelli, ha perso la vita Sergio Nardelli.

