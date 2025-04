Asfalto, un’onda nera: spesi 3 milioni in due anni e mezzo 

Oltre dieci chilometri di strade urbane ed extraurbane riasfaltate a Carbonia. E nel mirino, fra non molto, finirà anche via Lubiana: in cassa ci sono già 500mila euro che potrebbero diventare due milioni qualora il Comune dovesse aggiudicarsi (ma la concorrenza è spietata) un bando di rigenerazione urbana.

Da qualche settimana, le invettive che gli automobilisti lanciavano ogni volta che percorrevano alcune delle strade più disastrate della città non hanno più motivo di esistere: con una massiccia campagna di bitumazione (sono stati spesi tre milioni in due anni e mezzo) sono state sistemate alcune delle arterie stradali più danneggiate. Ieri ad esempio l’intervento è cominciato in via Stazione, davanti allo stadio, in quella che da venti anni è la nuova area dei commerci. Ma c’è chi attende anche in periferia.

È il caso di via Lubiana, estrema periferia sud, forse la strada più lunga della città che parte da Serbariu e sfocia sulla Statale 126. In pratica un microcosmo urbano: alcuni segmenti, soprattutto nel tratto medio basso, sono un disastro. Marciapiedi compresi: è quasi impossibile camminare senza correre il rischio di cadere o rompersi una caviglia.

«In questi giorni – precisa l’assessore comunale ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – sta proseguendo un lavoro straordinario che ci sta permettendo di riasfaltare dodici chilometri di strade: la pianificazione sebbene non immediata riguarderà via Lubiana per la quale comunque andremo a spendere i nostri 500 mila euro di cofinanziamento al bando da due milioni, anche se non dovessimo vincerlo». Il mezzo milione per via Lubiana è blindato: «Si andrà a bitumare dove più occorre, senza dubbio sino alla congiunzione con via della Vittoria, ed è ipotizzabile qualche intervento sui marciapiedi».

Quanto al resto, in questi giorni riasfaltate di sana pianta viale Trento e viale Trieste (quest’ultima presentava dislivelli pericolosi), sono ripresi i lavori in via del Minatore fermi da oltre due mesi, sono una tavola da biliardo le vie Gallura, Sirri, Sarrabus, Carducci, Battisti, il piazzale del cimitero, i percorsi interni della località Barega, e poi Flumentepido, un segmento di via Costituente (dove però il Comune s’è scordato di tracciare la segnaletica all’incrocio con piazza Repubblica. Alcune strade sono ancora gruviera: via Ogliastra e il tratto di via Brigata Sassari da via Toscana a via Gramsci.

