Asfalto tutto nuovo in via Giulio Cesare 

Addio buche e tagli stradali della fibra ottica nella parte bassa di via Giulio Cesare (direzione Cagliari), quella messa peggio. L’asfalto adesso è nuovo di zecca, tanto che si sente ancora l’odore del bitume. Manca ancora da rifare un tratto ma, assicura l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi, «lo stiamo programmando». Lavori di bitumazione sono in corso anche in altre strade, tra le quali via Capo Caccia, via Porto Pino, l’ultimo tratto di via Zuddas. Sono invece terminati nelle vie Frontino, Catullo e Ottaviano.

