Asfalto tra Villagreca e Serrenti, chiusure e senso unico alternato 

Pioggia d’asfalto sulle strade complanari della Statale 131 in territorio di Nuraminis. Dopo la riapertura, il 13 agosto scorso, del nuovo tratto in variante della statale e del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, i lavori continuano con Anas e l’impresa esecutrice Aleandri spa che mettono mano al manto stradale del tratto compreso tra i chilometri 23,885 e 32,412 tra Monastir e Serrenti.

Tra le strade di servizio l’ultima in ordine di tempo a essere interessata dalle lavorazioni di posa del bitume è la complanare denominata “R5”, poco più di 2 chilometri che collegano Villagreca a Serrenti strategici per i collegamenti tra i due centri e percorribile a doppio senso di circolazione di marcia. Particolare, quest’ultimo, che ha indotto Anas a disporre un’ordinanza di chiusura parziale nei tratti interessati dalle lavorazioni e relativo transito a senso unico alternato per consentire la stesura, ormai alle fasi finali, del nuovo asfalto.

Operazione che da ieri interessa anche la complanare in direzione di marcia opposta: da Serrenti a Villagreca (tratto fra i chilometri 32,412 e 30,285). Nelle scorse settimane le operazioni di bitumazione avevano interessato le complanari “R1” e “R4”, tra Monastir e Nuraminis, che attendono ora solo la segnaletica orizzontale. I lavori rappresentano il completamento della viabilità collaterale al cantiere di ammodernamento della 131.

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