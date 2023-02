Asfalto sulla via per Piscinas 

La storia infinita della strada sterrata che da Ingurtosu conduce alla spiaggia di Piscinas si arricchisce di un nuovo capitolo: al via il progetto di quasi quattro milioni di euro per consentire al trenino gommato dell’Ecoparco “Dune di Piscinas-Montevecchio” di viaggiare in sicurezza. Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, annuncia l’avvio dell’iter per far diventare il percorso di sei chilometri «una via lontana dalla polvere, avvallamenti e buche profonde». Si parte dalla progettazione, grazie ai fondi assegnati dal Pnrr, 50 mila euro, si prosegue co un milione già disponibile.

L’incompiuta

«Visti i vincoli del Piano paesaggistico e l’obbligo di asfalti ecologici, per coprire il tragitto polveroso Ingurtosu-Piscinas con un manto in biostrasse è stato speso oltre un milione di euro. Sono trascorsi 23 anni, tante altre le somme investite e tanti gli interventi da parte dei lavoratori Ati-Ifras del Geoparco, ma la strada è ancora sterrata». Un vecchio sindaco, Franco Atzori, così sintetizza l’odissea di una «via storica fra mare, dune e miniere che ogni anno accoglie oltre 50 mila presenze». La travagliata vicenda di quest’opera non racconta solo di due milioni di euro sepolti sotto la polvere, unico elemento sopravvissuto, ma parla anche di divieti di transito alle macchine larghe oltre 190 centimetri, allagamenti che spesso isolano spiaggia e strutture ricettive, incidenti, danni alla vegetazione. E, nel frattempo, anche scontri politici.

Il progetto

Col nascituro Ecoparco nell’area di Montevecchio, fra Arbus e Guspini, il Comune ripensa all’importanza della via per il mare, anche perché è una delle quattro porte d’ingresso della nuova struttura. «Abbiamo chiesto e ottenuto – ricorda Salis – i soldi per la progettazione dal Piano di ripresa dell’Unione europea. È già pronto il documento che definisce gli obiettivi da raggiungere, le strategie da seguire, le esigenze e i bisogni da soddisfare, senza perdere di vista i limiti finanziari da rispettare. Ai fondi disponibili, si sommano quelli che che arriveranno dal Pnrr dopo il progetto. Busseremo alle porte della Regione e dello Stato. Affidandola poi all’Ecoparco, la manutenzione spetterà al gestore». Il primo cittadino rimarca l’importanza dell’intervento «in un’ottica sempre più ecologista e sempre più protettiva del paesaggio, quello delle dune di sabbia, patrimonio dell'Unesco».