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Sestu.
13 ottobre 2026 alle 00:12

Asfalto sulla provinciale, via ai lavori di ripristino  

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Dopo gli scavi per lavori che hanno danneggiato l’asfalto rendendolo sconnesso, è il momento di farlo tornare come nuovo. Gli operai saranno al lavoro da giovedì a sabato sulla Provinciale 8 a Sestu, vicino alla rotatoria tra via Vittorio Veneto e via Cagliari. «Saranno realizzati gli interventi di fresatura e riasfaltatura, per il ripristino del manto stradale a carico di E-distribuzione, esecutrice del taglio in oggetto», spiega il consigliere con delega ai Lavori Pubblici Matteo Taccori, «dalle 9 di giovedì verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri o semafori intelligenti, la carreggiata sarà ristretta in direzione Sestu e il limite di velocità scenderà a 30 km/h. Trattandosi di un’arteria intensamente trafficata invitiamo alla massima prudenza e a valutare percorsi alternativi nelle ore di cantiere. L’intervento consentirà di avere un tratto stradale riqualificato e sicuro».

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