Asfalto sulla Preda Istrada-Lollove 

Dopo trent’anni sarà ultimato il collegamento tra Preda Istrada e Lollove. Il bando per la bitumazione e la messa in sicurezza della strada comunale, fino ad oggi sterrata, si è chiuso ieri. Dopo la verifica documentale e completate le procedure, potranno partire i lavori. Si tratta di un intervento strategico per il rilancio del borgo di Lollove e per renderlo più accessibile ai turisti.

Tra ciclisti e pastori

Lo sterrato attuale è molto frequentato anche da podisti e ciclisti. «Peccato che venga asfaltato», osserva Andrea Lovicu atleta della Mountain Bike, sottolineando però come l’intervento possa rappresentare un’opportunità per lo sviluppo del territorio e per le attività pastorali. Secondo Lovicu, però, la viabilità del territorio richiede attenzione anche su altri fronti, soprattutto per la sicurezza sull’Ortobene. Il riferimento è alle numerose strade bianche utilizzate da ciclisti, residenti, pastori e mezzi di soccorso, alcune delle quali presentano condizioni che rendono difficoltoso il passaggio dei mezzi di emergenza e dei fuoristrada. «Ben venga Lollove, ma non possiamo dimenticare le condizioni in cui si trovano le strade rurali dell’Ortobene da anni senza manutenzione e non percorribili da mezzi di soccorso nemmeno fuoristrada. Come la strade di Farcana, Janna Ventosa e Valverde, oltre al collegamento da Sedda’e Ortai, Sa Mendula, Baddemanna»

Stradello dimenticato

La realizzazione della strada riaccende anche le aspettative dei residenti, che chiedono che il progetto non si fermi al collegamento tra Preda Istrada e Lollove. L’auspicio è che venga realizzato anche il tratto di circa 500 metri che dalla Solitudine conduce a via Lollove. «È stata già formalizzata, da quando c’era il commissario Pirisi la cessione gratuita di una decina di proprietari della strada sterrata», spiega Tonino Frogheri, ricordando che sull’area c’era stato anche un esproprio da parte di Abbanoa per 4 metri. La disponibilità di quel tratto - secondo i residenti - consentirebbe di costruire un collegamento più organico e funzionale. Sul progetto interviene anche l’assessora comunale ai Lavori pubblici, Giulia Corda. «Quello di riconsegnare la strada ai cittadini nuoresi per tornare a valorizzare il borgo di Lollove è un obiettivo condiviso dall’amministrazione regionale e da quella comunale», spiega l’assessora. «La presidente della Regione Alessandra Todde aveva preso l’impegno di finanziare l’intervento e, in collaborazione con l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, l’impegno è stato mantenuto».

L’intervento prevede dunque la messa in sicurezza della strada e il collegamento diretto tra Preda Istrada, in corrispondenza di via Lollove, e il vecchio borgo. L’obiettivo dell’amministrazione è arrivare entro la fine dell’anno all’aggiudicazione dei lavori e all’impegno delle somme. Una strada attesa da residenti e frequentatori come strumento per sostenere il rilancio del borgo.

RIPRODUZIONE RISERVATA