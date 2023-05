L’asfalto sul nuovo ponte di Fontanamare, a Gonnesa, è il segno che l’infrastruttura sta per essere terminata. Nei giorni scorsi l’impresa che si occupa dei lavori ha stesso il primo manto d’asfalto a cui nei prossimi giorni seguirà l’asfalto definitivo. La struttura deve ancora essere collaudata e poi potrà essere finalmente percorsa da automobili e pedoni per poter raggiungere il parcheggio e la spiaggia. Dopo tre anni di attesa, dopo il crollo, si prospetta una stagione estiva con il ponte di nuovo in piedi e percorribile. (a. pa.)

