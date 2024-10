Asfalto rifatto male, l’acqua nei negozi 

Che l’asfalto in via Porcu non fosse stato fatto proprio a regola d’arte, era emerso già a lavori appena conclusi. A sollevare le perplessità erano stati per primi i commercianti della zona che avevano sottolineato come con la colata di bitume fossero stati tappati i pozzetti e come l’asfalto fosse allo stesso livello del marciapiede senza canaletta di scolo.

I lavori risalgono a qualche anno fa ed erano stati portati avanti da una delle ditte che aveva proceduto a scavi per lavori privati. Da allora niente è cambiato e quando piove, come questi giorni, i problemi di ripresentano: l’acqua entra anche dentro i negozi e non essendoci dislivello anche le auto al loro passaggio schizzano muri e vetrine.

«Quando hanno fatto i lavori della fibra» spiega Giuseppe Lauro, dell’omonima gioielleria, «in pratica hanno asfaltato sopra senza grattare via il vecchio asfalto coprendo anche i tombini. Questo crea enormi problemi perché l’acqua non ha sfogo e, se piove tanto, arriva anche all’altezza della porta. Un disagio che avevamo già sottolineato a suo tempo».

La pioggia battente di questi giorni ha creato poi problemi al manto stradale in diverse strade. Nella zona parcheggi davanti al mercato civico si è aperta una voragine molto pericolosa e lo stesso problema ha riguardato anche altre strade. Sott’acqua come sempre è finito poi il vicolo a fianco alla chiesetta di San Benedetto non asfaltato che è diventato un pantano. Da tempo i residenti attendono un progetto di sistemazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA