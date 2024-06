Asfalto nuovo in mezzo paese 

A Guspini l’amministrazione comunale ha dato avvio al rifacimento del piano stradale di alcune vie urbane. Le strade interessate ai lavori sono: via Genova, via Alicata (da via Cerci a via Laconi), via Montevecchio (tratto fra via Mameli e via Machiavelli, via Marconi, via Boccaccio dall’incrocio con via Marconi a tutto il tratto fronte area verde, via Guido Rossa (sino all’incrocio con via Alessandrini), via Amendola (lo slargo fra piazza e abitazioni), via Nenni, via Velio Spano (tratto via Marabini-via La Pira), viale di Vittorio (tratto fra via Togliatti e via Salvo D’Acquisto), via Santa Maria (il tratto fra via Matteotti e via Torino). In diverse strade del centro saranno inoltre eseguiti interventi di manutenzione della pavimentazione stradale e di messa in sicurezza, con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e della segnaletica relativa.

Soldi e impresa

I lavori sono stati finanziati tramite il bando regionale per “Manutenzione e miglioramento viabilità”: il Comune è risultato aggiudicatario di 500 mila euro, di cui 371.700 per lavori e oneri sicurezza e 128.300 che restano a disposizione dell’amministrazione. A seguito dell’espletamento dell’appalto di procedura negoziata con la formula del ribasso, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa di Enrico Congiu di Arbus per un importo di 277,500 mila euro più Iva.

L’assessore

«L’amministrazione comunale – dichiara con soddisfazione Marcello Serru, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, politiche ambientali e all’agricoltura – avrà a disposizione fondi da destinare al rifacimento degli asfalti cittadini, grazie al lavoro che abbiamo fatto con l’ufficio opere pubbliche». Serru evidenzia la stretta collaborazione con i responsabili dell’Ufficio tecnico per la partecipazione e l’aggiudicazione di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche: «Con il ribasso di questa gara – aggiunge – contiamo di fare in seguito ulteriori interventi sempre all'interno del centro urbano».

La strada per Gentilis

Resta da affrontare il cattivo stato di numerose strade extraurbane. Quella messa peggio sembra quella che porta al Parco Gentilis: «È impercorribile», segnala Alessio Pilloni, dipendente di Forestas e consigliere di minoranza del gruppo Impari. «È pericolosa, piena di buche soprattutto in prossimità delle curve, dove le biciclette sono costrette a occupare la corsia opposta con rischio di incidenti potenzialmente tragici. Senza contare i danni alle auto di chi vive e lavora in quella zona: molti esprimono spesso il loro disappunto».

La strada parte dalla Provinciale 65 e collega Guspini a Sant’Antonio di Santadi; è frequentata da ciclisti e appassionati della natura che vanno al parco di Gentilis per praticare jogging lontano dal traffico e dall’inquinamento. Ma è percorsa anche, per lavoro, da agricoltori e allevatori.

La lettera del consigliere

«L’anno scorso – prosegue Pilloni in una lettera - avevo portato all’attenzione del Consiglio comunale la situazione di tante strade comunali nell’agro. L'assessore Serru mi aveva risposto che davano priorità a quelle che portavano alle aziende agro-zootecniche, avevano segnato con uno spray le buche della strada per Gentilis». Risultati? «Ancora niente, eppure la strada dà accesso a ben cinque aziende agro-zootecniche, tra cui l'azienda Cera, fra le più importanti a Guspini per quantità di ovini allevati».

«Come per le altre strade rurali (e sono oltre 270 chilometri) – replica l’assessore – anche per quella di Gentilis stiamo cercando di fare il possibile, con i nostri mezzi e cercando fondi esterni. Abbiamo dato già diverse risposte in agro: cercheremo di darne altre. Ricordo i lavori che stanno per iniziare sulla strada di Su Pirau Mascu. Abbiamo avuto ulteriori fondi dalla Protezione civile. Chiediamo un po’ di pazienza».

