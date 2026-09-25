Asfalto nuovo e niente buche Cambia volto la Tonara-Tascusì 

Migliora la viabilità provinciale in Barbagia-Mandrolisai. Mentre prosegue l'iter per i cantieri nella Cossatzu-Tascusì, in questi giorni sono stati completati i lavori di rifacimento di più tratti della Tascusì-Tonara.Gli interventi programmati già dalla gestione commissariale della Provincia nel 2024 per un valore di 367.605 euro hanno consentito di sostituire l’asfalto danneggiato nei 14 chilometri di percorso.Nessun disagio alla circolazione fra la messa in sicurezza di diverse curve e rettilinei dove l’asfalto era danneggiato.

Non manca la soddisfazione di automobilisti e rappresentanti istituzionali che plaudono a un intervento atteso da decenni: «Erano anni che la strada versava in condizioni critiche - commenta il sindaco di Tonara, Tore Urru - ora, va dato merito al presidente della Provincia, Giuseppe Ciccolini, e a tutta la macchina amministrativa, di aver riqualificato un’arteria essenziale che unisce tutto il Mandrolisai alla montagna e così al capoluogo».

Il primo cittadino guarda ad un intervento che alle porte dell’inverno «si rivelerà essenziale per i tanti pendolari che ogni giorno si recano a Nuoro per lavoro o questioni sanitarie e così per potenziare il turismo in un'area di pregio ambientale. I lavori - conclude Urru - hanno interessato i tratti più critici ma già questo ci consente di essere in parte soddisfatti». Per l'imprenditore Bastiano Frongia, ristorante a Tascusì, «Ss tratta di interventi essenziali per il turismo nelle zone interne.

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