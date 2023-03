Asfalto nuovo: auto e moto a folle velocità 

In via Beethoven appena asfaltata i veicoli sfrecciano anche a cento all’ora. Sono tanti gli automobilisti non rispettosi delle regole: adesso che non ci sono più buche ma un tappetino di bitume nuovo di zecca, utilizzano la strada come una pista rischiando di provocare incidenti tanto più che lungo la via c’è anche una scuola dove passano bambini e genitori.

La stessa situazione si era verificata in via S’Oru e Mari dopo la stesura nel nuovo asfalto. Il Comune era stato costretto a correre subito ai ripari restringendo le corsie con la segnaletica. Lo stesso che sarà fatto anche in via Beethoven dove si attende che sia completato il progetto per la realizzazione delle piste ciclabili che porteranno al restringimento della carreggiata come successo in via Della Musica e in via Salieri. Prima ancora si procederà a tracciare attraversamenti pedonali, linee di mezzeria e parcheggi a destra e a sinistra riducendo così la larghezza della strada a poco più di tre metri ed evitando così le folli corse.

«Purtroppo quando ci sono ampi rettilinei si tende a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore», spiega l’agente del settore Traffico e viabilità della Polizia locale Antonello Casiddu, «ed è per questo che una volta sistemato l’asfalto poi si decide di restringere le carreggiate con la segnaletica e con le piste ciclabili. Lo stesso che è stato fatto ad esempio a S’Oru e Mari dove i residenti avevano segnalato i transito delle auto a tutta velocità».Non è escluso che all’altezza della scuola sia anche realizzato un attraversamento pedonale rialzato. (g. da.)

