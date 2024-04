Asfalto nero anche a Pistis, c’è l’ok della Soprintendenza 

Lo stop all’asfalto nero è stato un buco nell’acqua: via libera ai lavori. La Soprintendenza ha scritto al Comune di Arbus autorizzando la sistemazione delle strade del villaggio turistico di Pistis. «In un primo momento – dice il sindaco Paolo Salis – il progetto fu bocciato perché entro i 300 metri dal mare non si può utilizzare il classico bitume, ma un asfalto ecologico, un prodotto del colore dello sterrato. Abbiamo dimostrato che su tutto il resto del centro abitato il manto stradale è nero, quindi si può fare anche per il tratto interessato». Congelati da due anni i fondi, 70mila euro delle servitù militari, si parte con l’approvazione definitiva del progetto. «Alle porte dell’estate – ricorda Salis – sarà difficile aprire il cantiere. Andremo avanti con l’iter per arrivare puntuali a fine stagione e scongiurare incidenti all’ingresso della località. Il vantaggio è doppio, oltre alla viabilità interna con gli stessi materiali, non va trascurato l’aspetto economico. L’asfalto colorato, con prodotti ecocompatibili, costa la metà rispetto a quello nero del catrame. Un risparmio che ci consente di asfaltare una parallela al lungomare». Lo scorso anno la situazione della strada è peggiorata per via di frane e allagamenti. Turisti, pendolari della balneazione, residenti dei villaggi e operatori turistici hanno lamentato il disagio per via di un intervento di messa in sicurezza nel bel mezzo dell’estate, un brutto biglietto da visita per tutti gli ospiti. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA