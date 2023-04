Asfalto nelle strade di Cuili Murvoni verso il litorale 

Vanno avanti a Solanas i lavori per la sistemazione delle strade di Cuili Murvoni, una località raggiungibile attraverso la nuova Orientale, percorrendo la strada provinciale che porta all'abitato della borgata turistica di Sinnai. I lavori sono in corso in diverse strade: fra queste, viale via Delle Dalie, dei Narcisi, dell’Iris, delle Bassiflore, delle Ortensie. L’agglomerato urbano di Cuili Murvoni vanta un centinaio di case e villette. Alcune sono abitate durante tutto l’anno.

«I lavori – dice l’assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai - sono iniziati lo scorso anno. In questi giorni abbiamo avviato la bitumazione per una spesa complessiva un milione di euro, arrivati col Patto per lo sviluppo della Città metropolitana. Il finanziamento risale al 2016. L’intervento sarà completato con la realizzazione di un tappetino in asfalto color terra. Si tratta - chiude Cappai - di un progetto di riqualificazione turistica che favorirà il collegamento fra i diversi agglomerati della località e il litorale».

L’idea di questo progetto è nata con la necessità di collegare in sicurezza l'abitato diffuso di Cuili Murvoni lungo la strada provinciale 20, sino alla zona a mare. C’era anche la necessità di regolare il deflusso delle acque piovane con la realizzazione delle cunette.

«La viabilità - dice il consigliere comunale Roberto Loi - sarà regolamentata dai sensi unici che verranno presto segnalati con apposita cartellonistica.La conclusione dell'intervento complessivo, salvo imprevisti, è prevista prima dell'inizio della stagione estiva». (r. s.)

