Asfalto nelle strade cittadine: il Comune stanzia 190mila euro 

Nelle strade del centro cittadino sono urgenti importanti interventi per la messa in sicurezza della carreggiata ma anche dei marciapiedi presenti soprattutto in corrispondenza delle scuole e di altri servizi pubblici. Così l’amministrazione comunale nell’ultimo consiglio ha deliberato la spesa della somma di 190mila euro per la sistemazione delle situazioni più critiche del paese.

Lo rimarca il sindaco Carlo Tomasi: «Nell’avanzo libero del bilancio comunale abbiamo inserito questa cifra importante e con questi fondi riusciremo a sistemare importanti stradi del paese come via Villacidro, viale Trieste, via Machiavelli, via Fermi, via San Gavino, via Milano e via Pacinotti. Inoltre speriamo di trovare prima del 30 novembre un’altra variazione al bilancio comunale finalizzata al rifacimento di ulteriori strade che necessitano di un intervento». Così l’amministrazione comunale corre ai ripari e cerca di porre rimedio alle situazioni più urgenti anche se rimangono strade dimenticate come via Brivanda.

Inoltre restano da sistemare tantissime strade campestri che rendono difficile l’accesso sia alle aziende agricole che alle abitazioni che si trovano in territorio rurale. Ora con l’arrivo della stagione invernale la preoccupazione cresce perché alcune strade rurali risultano impraticabili per le normali automobili e anche i fuoristrada faticano a passare in mezzo ai fossati ricoperti dall’acqua piovana.

